Армения не рассматривает выход из ОДКБ
Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что вопрос выхода Баку из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не рассматривается, сообщает ТАСС.
Аналогичным образом он ответил на вопрос о возможности выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также о выводе из Гюмри 102-й российской военной базы.
«В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет», - сказал Сафарян.
Ранее стало известно, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и премьер-министр республики Никол Пашинян не будут участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru