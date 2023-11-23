Армения не рассматривает выход из ОДКБ

Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что вопрос выхода Баку из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не рассматривается, сообщает ТАСС.

МИД РФ назвал возможный выход Армении из ОДКБ суверенным выбором

Аналогичным образом он ответил на вопрос о возможности выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также о выводе из Гюмри 102-й российской военной базы.

«В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет», - сказал Сафарян.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и премьер-министр республики Никол Пашинян не будут участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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