Армения не рассматривает выход из ОДКБ

Аналогичным образом он ответил на вопрос о возможности выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также о выводе из Гюмри 102-й российской военной базы.

«В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет», - сказал Сафарян.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и премьер-министр республики Никол Пашинян не будут участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске, сообщает RT.

