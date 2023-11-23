Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции по борьбе с терроризмом «Наемник»
Президент РФ Владимир Путин заявил о последовательном укреплении сотрудничество стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по линии спецслужб и правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.
На саммите организации он, в частности, указал, что продолжается операция «Наёмник», направленная на борьбу с терроризмом.
«Продолжено проведение операции ОДКБ «Наёмник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — сказал российский лидер.
Ранее стало известно, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и премьер-министр республики Никол Пашинян не будут участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru