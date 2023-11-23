Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции по борьбе с терроризмом «Наемник»

На саммите организации он, в частности, указал, что продолжается операция «Наёмник», направленная на борьбу с терроризмом.

«Продолжено проведение операции ОДКБ «Наёмник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и премьер-министр республики Никол Пашинян не будут участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске, сообщает RT.