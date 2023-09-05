Армения отозвала постпреда страны в ОДКБ

Армения отозвала постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, говорится в сообщении пресс-службы президента страны.

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Отмечается, что Биягов другим указом назначен послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химоружия.

Место постоянного представителя Армении в ОДКБ на данный момент вакантно.

Ранее днем Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ОДКБАрмения

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