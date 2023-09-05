Армения отозвала постпреда страны в ОДКБ
5 сентября 202317:40
Армения отозвала постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, говорится в сообщении пресс-службы президента страны.
Отмечается, что Биягов другим указом назначен послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химоружия.
Место постоянного представителя Армении в ОДКБ на данный момент вакантно.
Ранее днем Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru