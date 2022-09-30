«Англосаксы и сатанизм!»: «Георгиевская речь» Путина не прояснила перспективы спецоперации
Путин жестко прошелся по Западу, упомянув индейцев, Индию, Африку и сатанизм, а также процитировал Иисуса Христа, обличавшего лжепророков.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в пятницу были объявлены частью России.
Президент РФ Владимир Путин в ходе яркого выступления перед подписанием соответствующих договоров много говорил о тирании Запада, обвинил англосаксов в диверсиях на «Северном потоке» и призвал Украину вернуться за стол переговоров.
При этом он не уточнил, как дальше будет развиваться спецоперация, породив новый виток рассуждений о перспективах Третьей мировой.
«ОТ ИНДЕЙЦЕВ ДО ИИСУСА»
Церемония подписания договоров о принятии в состав России четырех новых регионов прошла в пятницу днем в Георгиевском зале Кремля, где присутствовали руководители страны и большое количество парламентариев.
Многие ожидали от выступления Путина судьбоносных заявлений, однако «георгиевская речь» президента, как ее окрестили СМИ, заняла всего 38 минут. Владимир Владимирович жестко прошелся по порокам Запада, но не прояснил, что будет дальше с подконтрольными Украине частями территорий ДНР и Запорожской области.
«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», - пообещал Путин.
По его словам, «путь к миру» может лежать только через уважительное отношение Киева к выбору жителей Донбасса и «освобожденных территорий».
«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», - добавил президент России.
По традиции выступление Путина изобиловало яркими историческими экскурсами.
Он обвинил Запад в расизме, наркоторговле, истреблении целых этносов и разделении народов по «сортам», а также вспомнил Средневековье, указав на «геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии и Африки», и войны Англии и Франции против Китая.
«То, что они делали: подсаживали целые народы на наркотики и целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов», — подчеркнул президент РФ.
Он также упомянул в своей речи Иисуса Христа и сатанизм, которому следует Запад, отвергая традиционные ценности.
«Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценной, приобретает черты религии наоборот — откровенного сатанизма. В нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды — уже очевидные люди», - подчеркнул президент России.
Путин также задался вопросом, хотят ли россияне, чтобы в нашей стране «были родитель-1 и родитель-2», а детям «вдалбливали, что помимо двух полов есть какие-то гендеры».
Кроме того, он заявил, что недавнюю диверсию на газопроводе «Северный поток» организовали «англосаксы».
«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - возмутился глава государства.
Свою речь Путин закончил словами: «За нами правда, за нами Россия!»
Завершилась церемония исполнением российского гимна, после чего Путин и главы новых российских регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо сложили руки вмести и стали скандировать: «Россия! Россия!» вместе с залом парламентариев.
ОТКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО И РЕАКЦИЯ СТОЛТЕНБЕРГА
Вскоре после завершения церемонии на нее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Он заявил, что Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО «в ускоренном порядке», а также отказался от переговоров с Путиным.
«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно... Мы готовы к диалогу с РФ, но уже с другим президентом России», - пояснил Зеленский.
Военный историк и аналитик Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что желание президента Украины о вступлении в НАТО воплотится в реальность «за три дня»
«Во-первых, там достаточно долгая процедура и это не делается за три дня. Во-вторых, если они это объявят, это будет означать тотальную мировую войну. Программа по приему в НАТО – это долгая история, надо соответствовать многим формальным критериям, это касается армии, законодательства и огромного количества других норм. Это не происходит так, что они объявили и их тут же приняли. Скорее всего, Украина сейчас не соответствует формальным критериям», - сказал Норин.
Со своей стороны, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с «Радиоточкой НСН» ушел от ответа на вопрос, грозят ли новые заявления Зеленского Третьей мировой войной. Геннадий Андреевич пояснил, что находится сейчас на концерте на Красной площади и готов высказаться после него.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на созванной в Брюсселе пресс-конференции, что страны Альянса не признают новые территории российскими.
«Союзники по НАТО не признают и никогда не признают эти территории частью России. Эти земли принадлежат украинцам», - цитируют заявление Столтенберга РИА Новости.
Вместе с тем он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине. Комментируя намерения Киева вступить в Альянс, он отметил, что «решение о членстве принимается всеми 30 союзниками», назвав главной задачей НАТО на сегодняшний день «оказание срочной помощи Украине».
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