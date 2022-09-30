«Англосаксы и сатанизм!»: «Георгиевская речь» Путина не прояснила перспективы спецоперации

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в пятницу были объявлены частью России.

Президент РФ Владимир Путин в ходе яркого выступления перед подписанием соответствующих договоров много говорил о тирании Запада, обвинил англосаксов в диверсиях на «Северном потоке» и призвал Украину вернуться за стол переговоров.

При этом он не уточнил, как дальше будет развиваться спецоперация, породив новый виток рассуждений о перспективах Третьей мировой.