Путин: Англосаксы организовали взрывы на «Северных потоках»

Президент Владимир Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей заявил, что англосаксы устроили теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт, организовали взрывы на международных газовых магистралей. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - сказал Путин.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело о терроризме после повреждения двух газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

