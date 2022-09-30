Путин: Англосаксы организовали взрывы на «Северных потоках»
Президент Владимир Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей заявил, что англосаксы устроили теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
«Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт, организовали взрывы на международных газовых магистралей. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - сказал Путин.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело о терроризме после повреждения двух газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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