Путин процитировал Иисуса Христа
Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Кремле процитировал Иисуса Христа. По его мнению, отрицая традиционные ценности, Запад следует сатанизму.
«Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценной, приобретает черты религии наоборот — откровенного сатанизма. В нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды — уже очевидные люди», - утверждает Путин.
В ходе выступления в пятницу в Кремле Путин обратился ко всем россиянам, задав риторический вопрос, "хотят ли они, чтобы в России были родитель-1 и родитель-2? Чтобы детям вдалбливали, что помимо двух полов есть какие-то гендеры?"
"Они отрицают нравственные нормы, религию, семью. У нас другие ценности. У нас другое - свое будущее», - подытожил Путин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+37 286 / сут.
Умерли
387 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+61 225 / сут.
- Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни
- В ЕС заявили о непризнании референдумов по присоединению к России новых территорий
- NBC: США введут санкции против России за присоединение новых регионов
- Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися средствами
- Путин процитировал Иисуса Христа
- Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей
- Путин: Мир вступил в период революционных трансформаций
- Путин: За нами правда, за нами Россия
- Путин: у России ценности другие, чем у Запада
- Путин: Англосаксы организовали взрывы на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru