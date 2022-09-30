Путин процитировал Иисуса Христа

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Кремле процитировал Иисуса Христа. По его мнению, отрицая традиционные ценности, Запад следует сатанизму.

«Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценной, приобретает черты религии наоборот — откровенного сатанизма. В нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды — уже очевидные люди», - утверждает Путин.

В ходе выступления в пятницу в Кремле Путин обратился ко всем россиянам, задав риторический вопрос, "хотят ли они, чтобы в России были родитель-1 и родитель-2? Чтобы детям вдалбливали, что помимо двух полов есть какие-то гендеры?"

"Они отрицают нравственные нормы, религию, семью. У нас другие ценности. У нас другое - свое будущее», - подытожил Путин.

