Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися средствами
Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасную жизнь своего населения и будет защищать собственную территорию всеми силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выступлении в Кремле.
«В этом великая освободительная миссия нашего народа», - сказал президент.
Он отметил, что сегодняшние киевские власти должны относиться к выбору людей в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях с уважением и «никак иначе». Также Путин отметил, что на новых российских территориях будут отстроены разрушенные города и поселки, восстановлены промышленные предприятия, заводы и инфраструктура.
Кроме того, подчеркнул президент, будет вестись работа над повышением уровня безопасности, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России и страны.
Ранее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении регионов в состав России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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