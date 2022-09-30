Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися средствами

«В этом великая освободительная миссия нашего народа», - сказал президент.

Он отметил, что сегодняшние киевские власти должны относиться к выбору людей в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях с уважением и «никак иначе». Также Путин отметил, что на новых российских территориях будут отстроены разрушенные города и поселки, восстановлены промышленные предприятия, заводы и инфраструктура.

Кроме того, подчеркнул президент, будет вестись работа над повышением уровня безопасности, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России и страны.

Ранее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении регионов в состав России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

