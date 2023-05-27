«Аналог НАТО». Ядерное оружие РФ призвано испортить аппетит Североатлантическому

Ведерников: предположительно два беспилотника атаковали нефтепровод в Псковской области

МИД: достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в ЕС и НАТО

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Синоптик: в Москве предстоящим летом температура будет в пределах от +21 до +26 градусов