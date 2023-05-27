«Аналог НАТО». Ядерное оружие РФ призвано испортить аппетит Североатлантическому
Договор о Союзном государстве между Россией и Белоруссией предусматривает не только возможность размещения российского ядерного оружия на территории республики, но и выступить в ее защиту.
«Дрожать от страха» заставит Украину размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Такой вывод сделали журналисты китайского издания Sohu. По их данным, ядерные боеголовки США размещены на многих базах НАТО в Европе. Размещение российского тактического ядерного вооружения повышает возможности конкурировать с Североатлантическим альянсом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что по территории республики началось перемещение российского ядерного оружия, передаёт БелТА.
По его словам, перед этим были подготовлены «и места хранения, и прочее».
Размещение ядерного оружия Россией в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия Североатлантического альянса по эскалации обстановки. Об этом сказал замминистра обороны России Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных государств, сообщил Telegram-канал Минобороны.
По словам Фомина, соответствующее решение было призвано обеспечить безопасность российско-белорусского Союзного государства.
Политик подчеркнул, что деятельность России в области ядерного сдерживания преследует оборонительные цели и продиктовано потребностями в защите суверенитета и целостности страны.
Союзное государство, по сути, «аналог НАТО», считает белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин. Многие «недруги» не знают, что в случае нападения на Белоруссию Россия обязана будет вступить в войну, предупредил эксперт в интервью НСН.
«В самом договоре о Союзном государстве содержится положение о том, что в случае нападения на одного из участников Союзного договора второй вступает в защиту. Можно сказать, что это аналог НАТО. Например, если на территорию Белоруссии совершается нападение со стороны стран НАТО, то Россия незамедлительно вступает в военные действия. Точно так же, если на Курильских островах Япония нападет на Россию, то Белоруссия вступит в войну», - приводит его слова «Радиоточка НСН».
Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя заявления США относительно сотрудничества Москвы и Минска в военно-ядерной сфере, заявили, что Москва и Минск имеют суверенное право обеспечивать свою безопасность необходимыми способами.
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