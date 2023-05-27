«Аналог НАТО». Ядерное оружие РФ призвано испортить аппетит Североатлантическому

Договор о Союзном государстве между Россией и Белоруссией предусматривает не только возможность размещения российского ядерного оружия на территории республики, но и выступить в ее защиту.

«Дрожать от страха» заставит Украину размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Такой вывод сделали журналисты китайского издания Sohu. По их данным, ядерные боеголовки США размещены на многих базах НАТО в Европе. Размещение российского тактического ядерного вооружения повышает возможности конкурировать с Североатлантическим альянсом.

«Не сидеть сложа руки». В России и Белоруссии подготовили «ядерный ответ» Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что по территории республики началось перемещение российского ядерного оружия, передаёт БелТА.

По его словам, перед этим были подготовлены «и места хранения, и прочее».

Размещение ядерного оружия Россией в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия Североатлантического альянса по эскалации обстановки. Об этом сказал замминистра обороны России Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных государств, сообщил Telegram-канал Минобороны.

По словам Фомина, соответствующее решение было призвано обеспечить безопасность российско-белорусского Союзного государства.

Спасибо, что «живой». Союзное государство помогает Москве и Минску противостоять Западу

Политик подчеркнул, что деятельность России в области ядерного сдерживания преследует оборонительные цели и продиктовано потребностями в защите суверенитета и целостности страны.

Союзное государство, по сути, «аналог НАТО», считает белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин. Многие «недруги» не знают, что в случае нападения на Белоруссию Россия обязана будет вступить в войну, предупредил эксперт в интервью НСН.

CNN: Россия уже «применила» ядерное оружие

«В самом договоре о Союзном государстве содержится положение о том, что в случае нападения на одного из участников Союзного договора второй вступает в защиту. Можно сказать, что это аналог НАТО. Например, если на территорию Белоруссии совершается нападение со стороны стран НАТО, то Россия незамедлительно вступает в военные действия. Точно так же, если на Курильских островах Япония нападет на Россию, то Белоруссия вступит в войну», - приводит его слова «Радиоточка НСН».

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя заявления США относительно сотрудничества Москвы и Минска в военно-ядерной сфере, заявили, что Москва и Минск имеют суверенное право обеспечивать свою безопасность необходимыми способами.




Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НАТОЯдерное ОружиеБелоруссияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры