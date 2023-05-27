В Китае заявили о последствиях размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии для Украины
«Дрожать от страха» заставит Украину размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Такой вывод сделали журналисты китайского издания Sohu.
По их данным, ядерные боеголовки США размещены на многих базах НАТО в Европе. Размещение российского тактического ядерного вооружения повышает возможности конкурировать с Североатлантическим альянсом.
«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией», — цитирует китайских коллег Газета.ru.
Такое предположение сделано в связи с размещением в Белоруссии «Искандер-М» с ядерными бомбами, По мнению обозревателей портала, Украина может «задрожать от страха» из-за растущей военной мощи Минска, потому что НАТО не станет принимать опрометчивых решений.
В четверг белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае заявили о последствиях размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии для Украины
- Минобороны наградило военных моряков за уничтожение катеров, атаковавших российский корабль «Иван Хурс»
- Губернатор Гладков раскрыл подробности обстрела ВСУ города Шебекино
- В МИД России обещали поддержку Сербии перед давлением Запада
- Агент Гюнтера: Игрок намерен перейти в «Краснодар»
- Глава СНБО Данилов объяснил отсутствие сроков контрнаступления
- СМИ: ВС России взяли в плен две украинские группы под Белогоровкой
- В Псковской области украинские беспилотники атаковали нефтепровод
- Дмитрий Медведев опубликовал карикатуру на будущее Украины
- «Не сидеть сложа руки». В России и Белоруссии подготовили «ядерный ответ» Западу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru