В Китае заявили о последствиях размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии для Украины

«Дрожать от страха» заставит Украину размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Такой вывод сделали журналисты китайского издания Sohu.

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По их данным, ядерные боеголовки США размещены на многих базах НАТО в Европе. Размещение российского тактического ядерного вооружения повышает возможности конкурировать с Североатлантическим альянсом.

«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией», — цитирует китайских коллег Газета.ru.

Такое предположение сделано в связи с размещением в Белоруссии «Искандер-М» с ядерными бомбами, По мнению обозревателей портала, Украина может «задрожать от страха» из-за растущей военной мощи Минска, потому что НАТО не станет принимать опрометчивых решений.

В четверг белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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