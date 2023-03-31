CNN: Россия уже «применила» ядерное оружие
Москва успешно «применила» ядерное оружие, не используя его в прямом смысле слова. Такое мнение в статье для CNN высказал американский политолог Кейр Джайлз.
Эксперт высоко оценил решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его мнению, это позволило сдержать Запад от более масштабной поддержки Украины.
Политолог считает, что США и Европа после решения Путина передумают «идти до конца» в вопросах поддержки Киева.
О размещении тактических ядерных вооружений президент России объявил в конце прошлой недели. Строительство хранилища завершится до 1 июня, уточнил он.
Причиной корректировки концепции внешней политики РФ стали кардинальные геополитические изменения, заявил ранее Путин. По его словам, обновленный документ станет основой для дальнейшей работы на международных площадках, передает НСН.
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