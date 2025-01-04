В Верховной Раде назвали Зеленского шизофреником
Своим решением прекратить транзит газа из России украинский лидер Владимир Зеленский обрек на страдания половину мира. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», — заявил депутат.
Сославшись на венгерские СМИ, Дмитрук указал на то, что из-за решения президента Украина лишилась $1 млрд в год — это существенные финансовые потери для страны.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD готова поддержать сокращение помощи украинским гражданам в ответ на остановку транзита газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разлив мазута произошел в Авачинской бухте
- В Верховной Раде назвали Зеленского шизофреником
- Минобороны: Российская армия подавила огневые точки ВСУ в Курской области
- Lada стал самым продаваемым брендом в России
- В Литве рассмотрят законность лишения гражданства фигуристки Дробязко
- В Ленинградской области сбили второй БПЛА
- СМИ: Банки в РФ запустят социальные вклады до 1 июля
- Против историка Эйдельман завели еще одно дело о реабилитации нацизма
- В России начнут формировать цифровой профиль мигранта
- Четырех человек госпитализировали после стрельбы в Вашингтоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru