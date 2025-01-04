«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», — заявил депутат.

Сославшись на венгерские СМИ, Дмитрук указал на то, что из-за решения президента Украина лишилась $1 млрд в год — это существенные финансовые потери для страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD готова поддержать сокращение помощи украинским гражданам в ответ на остановку транзита газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

