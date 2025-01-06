Зеленский: Киев готов к переговорам с Трампом в конце января

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что Киев готов в конце января к переговорам с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом об урегулировании конфликта вокруг Украины.

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«Второе — Европа, потому что мы — часть Европы, и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос...», — заявил президент. Глава государства отметил, что «после этого уже может быть разговор с русскими».

Также Зеленский заявил, что готов к урегулированию конфликта при гарантиях Североатлантического альянса для контролируемых Киевом территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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