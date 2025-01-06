Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни спецоперации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не извинялся перед своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в первые дни специальной военной операции (СВО) ВС РФ. Как пишет РБК, об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

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Она указала, что слова Зеленского о том, что Лукашенко в феврале 2022 года якобы оправдывался перед ним, что не имеет никакого отношения к СВО, не соответствуют действительности.

По словам Эйсмонт, президент Белоруссии не приносил украинскому лидеру никаких извинений, так как Минску перед Киевом «извиняться не за что».

«Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Белоруссии, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — заключила она.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск хочет, чтобы в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ущемлялись интересы Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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