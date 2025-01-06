Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни спецоперации

Она указала, что слова Зеленского о том, что Лукашенко в феврале 2022 года якобы оправдывался перед ним, что не имеет никакого отношения к СВО, не соответствуют действительности.

По словам Эйсмонт, президент Белоруссии не приносил украинскому лидеру никаких извинений, так как Минску перед Киевом «извиняться не за что».

«Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Белоруссии, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — заключила она.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск хочет, чтобы в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ущемлялись интересы Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

