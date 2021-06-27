«Агенты 007 уже не те». Подробности крымской истории с британским Defender всплыли в СМИ
Грозная история с нарушением российской границы британским эсминцем Defender 23 июня в Крыму превращается в трагифарс после публикации потерянных разведкой секретных документов.
BBC опубликовала отрывки из секретных документов, в которых идет речь о проходе британского эсминца HMS Defender вдоль крымского побережья.
Сообщается, что папку с документами, в том числе с распечатками из электронных писем и компьютерной презентации, случайно обнаружил аноним рядом с автобусной остановкой на юго-востоке Англии, в графстве Кент, во вторник. Человек передал находку в редакцию и пожелал остаться анонимным. Уточняется, что это произошло за день до инцидента, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что «в Минобороны Великобритании уже признали факт потери секретных документов». Как предполагается, бумаги принадлежат высокопоставленному чиновнику британского Минобороны, отметила Захарова.
«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» - пошутила российский дипломат в своем Telegram-канале.
Проход британского эсминца «Defender» в 12-мильной зоне от Крыма – военно-политическая провокация для оценки готовности российских вооруженных сил защищать свои границы, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Военного смысла в прохождении данного эсминца практически нет, поскольку все разведывательные или иные действия можно было вполне вести, не подходя даже на десятки километров к российским военным объектам. Это военно-политическая провокация, нацеленная на оценку готовности к защите своих границ со стороны российских вооруженных сил. Других объяснений нет», - рассказал Стрелков.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал незамедлительно реагировать в случае малейшего нарушения другими странами границ России.
«В советское время, когда в наши воды заходили два американских корабля, мы их вытесняли и даже шли на таран и столкновение. И сейчас был пример, который я считаю правильным, на Тихоокеанском флоте, на Дальнем Востоке, когда американец пытался войти в наши территориальные воды, но ему открыто по международному каналу связи было сказано: «Если вы не покинете наши воды, мы вынуждены идти на столкновение». (Имеется в виду инцидент с эскадренным миноносцем ВМС США «Джон Маккейн» в ноябре 2020 года – прим. НСН). И они быстро покинули нашу территорию, и стороны разошлись миром. И я считаю, что всегда нам нужно поступать смело и решительно, без боязни ответственности за рискованный маневр. Так мы учим в корабельном уставе. В обязанностях командира это записано. И мы должны свято это выполнять», - подчеркнул бывший начальник штаба Черноморского флота.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил, что отношения Москвы и Лондона достигли «нулевого дна», от которого предстоит отталкиваться.
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