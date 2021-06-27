«Агенты 007 уже не те». Подробности крымской истории с британским Defender всплыли в СМИ

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал незамедлительно реагировать в случае малейшего нарушения другими странами границ России.

«В советское время, когда в наши воды заходили два американских корабля, мы их вытесняли и даже шли на таран и столкновение. И сейчас был пример, который я считаю правильным, на Тихоокеанском флоте, на Дальнем Востоке, когда американец пытался войти в наши территориальные воды, но ему открыто по международному каналу связи было сказано: «Если вы не покинете наши воды, мы вынуждены идти на столкновение». (Имеется в виду инцидент с эскадренным миноносцем ВМС США «Джон Маккейн» в ноябре 2020 года – прим. НСН). И они быстро покинули нашу территорию, и стороны разошлись миром. И я считаю, что всегда нам нужно поступать смело и решительно, без боязни ответственности за рискованный маневр. Так мы учим в корабельном уставе. В обязанностях командира это записано. И мы должны свято это выполнять», - подчеркнул бывший начальник штаба Черноморского флота.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил, что отношения Москвы и Лондона достигли «нулевого дна», от которого предстоит отталкиваться.

