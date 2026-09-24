США и Китай продлили торговое соглашение до 10 января
США и Китай продлят действие торгового соглашения между странами до 10 января. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире канала Fox News.
«Мы договорились, что продлим то, что мы называем Пусанским соглашением… чтобы у нас было больше времени, чтобы посмотреть, что мы можем сделать на экономическом фронте», — указал глава американского минфина.
Ранее лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин заключили соглашение сроком на один год, которое предусматривает в том числе снижение пошлин на китайские товары до 47% и свободные поставки Пекином редкоземельных металлов. Решение было принято после переговоров политиков, состоявшихся на авиабазе Кимхэ в Пусане, напоминает 360.ru.
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