Российский посол заявил, что отношения с Британией достигли «нулевого дна»

По его словам, в инциденте с британским эсминцем Defender Лондон пошел на военную провокацию. Дипломат отметил, что не имеет информации, принимал ли решение по проходу эсминца лично британский премьер Борис Джонсон

Инцидент с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальное море РФ, мог привести к «необоснованной эскалации». Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер в интервью газете The Daily Telegraph.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Сторожевой корабль РФ в ответ на вход корабля в российские воды открыл предупредительную стрельбу.

