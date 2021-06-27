Российский посол заявил, что отношения с Британией достигли «нулевого дна»

Отношения Москвы и Лондона достигли «нулевого дна», от которого предстоит отталкиваться, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посол в Лондоне Андрей Келин.

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По его словам, в инциденте с британским эсминцем Defender Лондон пошел на военную провокацию. Дипломат отметил, что не имеет информации, принимал ли решение по проходу эсминца лично британский премьер Борис Джонсон

Инцидент с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальное море РФ, мог привести к «необоснованной эскалации». Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер в интервью газете The Daily Telegraph.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Сторожевой корабль РФ в ответ на вход корабля в российские воды открыл предупредительную стрельбу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВеликобритания
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