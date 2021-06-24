Россия поднимет вопрос о британском эсминце в ОБСЕ
24 июня 202116:39
Россия поднимет вопрос об инциденте с британским эсминцем в Черном море в ОБСЕ. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, это обязательно будет сделано в нескольких форматах.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил, что Лондон считает Крым территорией Украины. По его словам, это означает, что британский эсминец Defender законно передвигался в международных водах Чёрного моря около Крымского полуострова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru