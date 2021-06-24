Надо таранить? Стрелков предрек новые провокации НАТО в Черном море
Британский эсминец, прошедший в 12 милях от Крыма, вышел «сухим из воды», считает экс-министр обороны ДНР.
Проход британского эсминца «Defender» в 12-мильной зоне от Крыма – военно-политическая провокация для оценки готовности российских вооруженных сил защищать свои границ, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Военного смысла в прохождении данного эсминца практически нет, поскольку все разведывательные или иные действия можно было вполне вести, не подходя даже на десятки километров у российским военным объектам. Это военно-политическая провокация, нацеленная на оценку готовности к защите своих границ со стороны российских вооруженных сил. Других объяснений нет», - рассказал Стрелков.
По его мнению, подобные провокации несомненно повторятся в будущем.
«Несомненно. Потенциальную угрозу Крыму действия одного британского эсминца не несут. Однако в рамках целого комплекса десятков, сотен больших и малых инцидентов такого рода это кампания, нацеленная на ослабление воли к сопротивлению со стороны Кремля и склонению его к уступкам по всем направлениям. НАТО и Великобритания в частности демонстрируют поддержку Украине. Они показывают, что если Украина атакует Донбасс или тем более Крым - а если Донбасс «рухнет», то Крым будет следующим, это неизбежно – то Запад ее максимально поддержит. Кроме того, это демонстрирует, что Запад не признавал, не признает и не собирается признавать присоединение Крыма к Российской Федерации. В качестве единственного инцидента это не значит практически ничего. А в качестве роя таких жалящих мелких мух это серьезное давление. Я полагаю, что такое давление будет продолжаться, таких инцидентов будет становиться все больше и больше, потому что адекватного ответа со стороны Российской Федерации, готовность повысить ставки со стороны Кремля не демонстрируются», - отметил специалист.
Собеседник «Радиоточки НСН» не стал давать рекомендации военным насчет реагирования в подобных ситуациях, но подчеркнул, что это вопрос государственной важности, который решается на высшем уровне.
«Я не уверен, что в данной ситуации следовало атаковать и топить данный корабль. Также я не уверен, что те действия, которые российская сторона предприняла, были достаточными. В подобных ситуациях в Советском Союзе, когда корабли Соединенных Штатов или других стран НАТО, нарушали российскую границу, их не били и не обстреливали, потому что это было чревато резким обострением и даже войной. Этого, естественно, никто не хотел. Но очень часто советские военные корабли, не применяя оружие, таранили корабли-нарушители, нанося им повреждения. Возможно, именно таким образом следовало реагировать на данную ситуацию. Хотя, конечно, учитывая состояние нашего флота и количество боеспособных кораблей в нашем флоте, возможно, это нерационально с точки зрения сохранения собственной военной техники», - предположил бывший министр обороны ДНР.
Стрелков сомневается, что действия российских военных напугали НАТО.
«То, что после нахождения 15 минут в российских территориальных водах эсминец удалился в сопровождении авиации и российского флота, это хоть какой-то прогресс, хоть какая-то реакция, но не думаю, что это сильно напугало НАТО, поскольку фактически они вышли сухими из воды», - резюмировал эксперт.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не бояться ответственности за решительные маневры в ответ на провокации НАТО.
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