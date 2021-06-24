Надо таранить? Стрелков предрек новые провокации НАТО в Черном море

В России за сутки впервые с января выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19 Роспотребнадзор рассказал о распространении индийских штаммов коронавируса Хуснуллин: еще 5 млн мигрантов надо привлечь на стройки РФ Захарова надеется на раскрытие тайны смерти основателя McAfee не через 50 лет Минприроды отвергает повторение торфяных пожаров в РФ