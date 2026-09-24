Составлен рейтинг регионов России по любви к классической музыке

Рейтинг был составлен в преддверии 120-летия со дня рождения отечественного композитора Дмитрия Шостаковича, которое будет отмечаться 25 сентября. В рамках исследования были проанализированы прослушивания классической музыки в период с 1 января по 20 сентября 2026 года.

В ТОП-10 по любви к классической музыки также попали Курганская, Липецкая и Кировская области, республика Марий Эл, Ленинградская область, республика Тыва, Московская и Свердловская области, а также Чувашия.

Аналитики выяснили, что наиболее увлечены классикой слушатели старше 55 лет, а также женщины. Среди композиторов, чаще остальных попадавших в локальные топы, лидерами стали Антонио Вивальди, Артем Реутов, Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен и Петр Чайковский.

Ранее сервис «КИОН Музыка» выяснил, что группа Rammstein лидирует среди исполнителей по уровню преданности аудитории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

