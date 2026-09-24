Составлен рейтинг регионов России по любви к классической музыке
Мурманская область стала лидером среди регионов России по среднему числу прослушиваний классической музыки на одного пользователя. Об этом свидетельствуют результаты исследования «КИОН Музыка», имеющееся в распоряжении НСН.
Рейтинг был составлен в преддверии 120-летия со дня рождения отечественного композитора Дмитрия Шостаковича, которое будет отмечаться 25 сентября. В рамках исследования были проанализированы прослушивания классической музыки в период с 1 января по 20 сентября 2026 года.
В ТОП-10 по любви к классической музыки также попали Курганская, Липецкая и Кировская области, республика Марий Эл, Ленинградская область, республика Тыва, Московская и Свердловская области, а также Чувашия.
Аналитики выяснили, что наиболее увлечены классикой слушатели старше 55 лет, а также женщины. Среди композиторов, чаще остальных попадавших в локальные топы, лидерами стали Антонио Вивальди, Артем Реутов, Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен и Петр Чайковский.
Ранее сервис «КИОН Музыка» выяснил, что группа Rammstein лидирует среди исполнителей по уровню преданности аудитории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Составлен рейтинг регионов России по любви к классической музыке
- Над регионами России за ночь сбили 40 украинских дронов
- В Кремле ответили на приглашение Путина на саммит G20 в Майами
- До встречи в декабре? Путина пригласили в Майами, Дмитриев летит в Нью-Йорк
- Актер из сериала «Солдаты» Сафаров заключил контракт с Минобороны
- ФНС России начала рассылать уведомления с налогом на проценты по банковским вкладам
- В Ростовской области обломки БПЛА повредили строения на нефтебазе
- Зеленский заявил, что посетит Москву «на ракете»
- США и Китай продлили торговое соглашение до 10 января
- Берлин планирует отозвать заявку на летнюю Олимпиаду