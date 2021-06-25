В Великобритании признали, что инцидент с эсминцем мог привести к «необоснованной эскалации»
Инцидент с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальное море РФ, мог привести к «необоснованной эскалации». Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер в интервью газете The Daily Telegraph.
«То, из-за чего я не сплю по ночам, — это [возможный] просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его породить», — заявил начальник штаба обороны.
Картер считает, что просчеты в отношениях с Россией угрожают «полномасштабной войной».
Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Сторожевой корабль РФ в ответ на вход корабля в российские воды открыл предупредительную стрельбу, отмечает РИА ФАН.
Британская сторона заявила, что Defender «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было. Однако в Кремле назвали инцидент с кораблем спланированной провокацией.
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