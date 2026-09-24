Актер из сериала «Солдаты» Сафаров заключил контракт с Минобороны

По словам Сафарова, он планировал отправиться в зону специальной военной операции в 2025 году, но не смог из-за проблем со здоровьем. После восстановления актер принял решение пойти на службу. Сафаров подчеркнул, что для него неприемлемо оставаться в стороне, пишет RT.

Артист готовится к службе на полигоне под Ростовом, он изучает тактическую медицину, отрабатывает действия в составе малых групп и штурм позиций.

Юрию Сафарову 55 лет, актер известен по роли сержанта Фомина в сериале «Солдаты».

