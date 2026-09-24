Актер из сериала «Солдаты» Сафаров заключил контракт с Минобороны
Российский актер Юрий Сафаров подписал контракт на военную службу с Министерством обороны, артист проходит подготовку в Ростовской области. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда».
По словам Сафарова, он планировал отправиться в зону специальной военной операции в 2025 году, но не смог из-за проблем со здоровьем. После восстановления актер принял решение пойти на службу. Сафаров подчеркнул, что для него неприемлемо оставаться в стороне, пишет RT.
Артист готовится к службе на полигоне под Ростовом, он изучает тактическую медицину, отрабатывает действия в составе малых групп и штурм позиций.
Юрию Сафарову 55 лет, актер известен по роли сержанта Фомина в сериале «Солдаты».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Составлен рейтинг регионов России по любви к классической музыке
- Над регионами России за ночь сбили 40 украинских дронов
- В Кремле ответили на приглашение Путина на саммит G20 в Майами
- До встречи в декабре? Путина пригласили в Майами, Дмитриев летит в Нью-Йорк
- Актер из сериала «Солдаты» Сафаров заключил контракт с Минобороны
- ФНС России начала рассылать уведомления с налогом на проценты по банковским вкладам
- В Ростовской области обломки БПЛА повредили строения на нефтебазе
- Зеленский заявил, что посетит Москву «на ракете»
- США и Китай продлили торговое соглашение до 10 января
- Берлин планирует отозвать заявку на летнюю Олимпиаду