В Белоруссии заявили о пресечении диверсии на стратегическом объекте России
Комитет государственной безопасности Белоруссии пресек деятельность группы, которая готовила диверсию на стратегическом объекте России. Об этом говорится в сообщении КГБ.
По данным ведомства, действия злоумышленников координировали с территории Украины, пишет RT. Белоруссию хотели использовать как транзитный маршрут для передачи оборудования, беспилотников и средств связи.
«Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны», - отметили в КГБ.
Полученные материалы были переданы российской стороне.
Ранее белорусский КГБ ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под прикрытием радиолюбительской деятельности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Белоруссия и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз
- СМИ: Шоу Канье Уэста в Петербурге все-таки состоятся
- МИД: Россия ответит на проведение другими странами ядерных испытаний
- На Кубани из-за обломков БПЛА возникло возгорание на предприятии
- В Белоруссии заявили о пресечении диверсии на стратегическом объекте России
- Составлен рейтинг регионов России по любви к классической музыке
- Над регионами России за ночь сбили 40 украинских дронов
- В Кремле ответили на приглашение Путина на саммит G20 в Майами
- До встречи в декабре? Путина пригласили в Майами, Дмитриев летит в Нью-Йорк
- Актер из сериала «Солдаты» Сафаров заключил контракт с Минобороны