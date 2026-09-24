В Белоруссии заявили о пресечении диверсии на стратегическом объекте России

Комитет государственной безопасности Белоруссии пресек деятельность группы, которая готовила диверсию на стратегическом объекте России. Об этом говорится в сообщении КГБ.

По данным ведомства, действия злоумышленников координировали с территории Украины, пишет RT. Белоруссию хотели использовать как транзитный маршрут для передачи оборудования, беспилотников и средств связи.

«Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны», - отметили в КГБ.

Полученные материалы были переданы российской стороне.

Ранее белорусский КГБ ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под прикрытием радиолюбительской деятельности.

