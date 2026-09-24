Над регионами России за ночь сбили 40 украинских дронов

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России 40 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

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Дроны перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 23 сентября до 08.00 24 сентября.

Отмечается, что БПЛА ликвидировали в Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областях, а также над Краснодарским краем и Крымом.

Ранее стало известно, что в Кагальницком районе Ростовской области после беспилотной атаки получили повреждения административные здания нефтебазы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны

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