В Ростовской области обломки БПЛА повредили строения на нефтебазе
Повреждения зафиксированы на территории нефтебазы в Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, прошедшей ночью во время отражения воздушной атаки дроны были ликвидированы в Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах.
«В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазы», - написал Слюсарь в мессенджере «Макс».
Возгорания не произошло. Никто не пострадал.
Накануне военные ликвидировали БПЛА в Таганроге, Батайске и в шести районах Ростовской области, напоминает 360.ru.
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