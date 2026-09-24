В Ростовской области обломки БПЛА повредили строения на нефтебазе

Повреждения зафиксированы на территории нефтебазы в Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, прошедшей ночью во время отражения воздушной атаки дроны были ликвидированы в Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах.

«В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазы», - написал Слюсарь в мессенджере «Макс».

Возгорания не произошло. Никто не пострадал.

Накануне военные ликвидировали БПЛА в Таганроге, Батайске и в шести районах Ростовской области, напоминает 360.ru.

