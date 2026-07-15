Ад и геополитическая рыба: Почему США и ЕС «завязли» в антироссийских санкциях
В США отказались от «адских» планов Грэма, назвали страны, которых коснутся 100-процентные пошлины, а Евросоюз расколола рыба, о которой уже шутят в МИД РФ.
В США существенно скорректировали проект «адских санкций» против России, убрав оттуда 500-процентные пошлины для покупателей российских энергоносителей. Санкции Вашингтона также коснутся крупнейших банков. При этом Евросоюз не смог согласовать свои санкции из-за рыбы, что породило многочисленные шутки в адрес главы евродипломатии из Эстонии Каи Каллас.
САНКЦИИ США: УЖЕ НЕ «АДСКИЕ»
Скоропостижный уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) привлек повышенное внимание к разработанным им с коллегами «адским санкциям», предполагавшим введение 500-процентные пошлины для покупателей российской нефти и газа.
Грэм скончался 11 июля, после чего в СМИ появились сообщения, что Белый дом якобы поддержал его планы. Эксперты не могли поверить, что президент США Дональд Трамп пойдет на такое, учитывая его риторику в отношении президента РФ Владимира Путина.
14 июля стало известно, что проект санкция доработан. По данным Wall Street Journal, пошлины составят 100%, а не 500%. При этом были названы и конкретные страны, которых коснутся уже не «адские», но весьма существенные пошлины. Под удар попадут пять крупнейших покупателей российской нефти: Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а также пять главных импортеров российского газа — Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Вместе с тем, проект санкций предполагает «исключение» для стран, которые импортируют импортируют менее 15% российского газа и предпринимают значительные шаги по сокращению этих закупок.
Интересно, что про санкции против Бельгии шутили футбольные болельщики после того как сборная этой страны выбила с чемпионате мира-2026 США и устроила троллинг Трампа.
Сенатор Ричард Блюменталь сообщил, что санкции также коснутся оборонных и энергетических объектов, финансовых организаций и теневого флота России. По его данным, их могут принять до августа. При этом The New York Times пишет, что принятие соответствующего законопроекта не является приоритетом для Трампа.
Законопроект предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с этими банками, отмечает РИА Новости.
САНКЦИИ ЕС: «ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РЫБА»
Тем временем Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций по весьма неожиданной причине. Раздор в умы политиков внесла рыба, «расколовшая Европу», иронизируют российские СМИ.
В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что в рамках нового пакета предполагается запрет на импорт российской рыбы. Однако 14 июля глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что страны ЕС не смогли достигнуть соглашения по новым санкциям, а эмбарго на импорт рыбы из них исключили.
«Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не упустила возможность подшутить в этой связи над экс-премьером Эстонии.
«Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», - сказала Захарова в этой связи «Комсомольской правде».
Немецкий политолог Александр Рар объяснял НСН, что страны ЕС не хотят принимать санкции, бьющие по их же интересам.
«Мы уже дошли до такой стадии внутри Европейского Союза, когда есть меньшинство - три страны, иногда четыре, пять, которые выступают против дальнейших санкций в тех областях, которые напрямую затрагивают их экономические и социальные интересы. Это в основном южные страны Европы, которые считают, что дальнейшее санкционирование России только приводит к осложнениям для них самих», - отметил Рар.
По его словам, «северным странам на это наплевать» и они хотят продолжать «воевать» с Россией с помощью санкций, что приводит, если не к «расколу», то к «разделу мнений».
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