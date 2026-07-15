САНКЦИИ США: УЖЕ НЕ «АДСКИЕ»

Скоропостижный уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) привлек повышенное внимание к разработанным им с коллегами «адским санкциям», предполагавшим введение 500-процентные пошлины для покупателей российской нефти и газа.

Грэм скончался 11 июля, после чего в СМИ появились сообщения, что Белый дом якобы поддержал его планы. Эксперты не могли поверить, что президент США Дональд Трамп пойдет на такое, учитывая его риторику в отношении президента РФ Владимира Путина.

14 июля стало известно, что проект санкция доработан. По данным Wall Street Journal, пошлины составят 100%, а не 500%. При этом были названы и конкретные страны, которых коснутся уже не «адские», но весьма существенные пошлины. Под удар попадут пять крупнейших покупателей российской нефти: Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а также пять главных импортеров российского газа — Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Вместе с тем, проект санкций предполагает «исключение» для стран, которые импортируют импортируют менее 15% российского газа и предпринимают значительные шаги по сокращению этих закупок.

Интересно, что про санкции против Бельгии шутили футбольные болельщики после того как сборная этой страны выбила с чемпионате мира-2026 США и устроила троллинг Трампа.

Сенатор Ричард Блюменталь сообщил, что санкции также коснутся оборонных и энергетических объектов, финансовых организаций и теневого флота России. По его данным, их могут принять до августа. При этом The New York Times пишет, что принятие соответствующего законопроекта не является приоритетом для Трампа.

Законопроект предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с этими банками, отмечает РИА Новости.