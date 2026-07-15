В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов

«В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в селе Максимовка БПЛА атаковал автомобиль, водитель получил осколочное ранение голени. Мужчина самостоятельно обратился к медикам.

Ранее в Грайвороне мужчина и женщина были ранены из-за детонации дрона ВСУ, а в белгородском селе Никольское мужчина пострадал при атаке БПЛА на частный дом, пишет Ura.ru.

