В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов
Два мирных жителя пострадали при атаках украинских дронов в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.
«В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в селе Максимовка БПЛА атаковал автомобиль, водитель получил осколочное ранение голени. Мужчина самостоятельно обратился к медикам.
Ранее в Грайвороне мужчина и женщина были ранены из-за детонации дрона ВСУ, а в белгородском селе Никольское мужчина пострадал при атаке БПЛА на частный дом, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов
- Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом
- Ад и геополитическая рыба: Почему США и ЕС «завязли» в антироссийских санкциях
- В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии
- Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой
- В Свердловской области подтоплены 2,1 тысячи домов и участков
- ФАС возбудила антимонопольное дело против «Русала»
- Лидер группы «Звери» задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин
- В Солнечногорске ввели режим ЧС после беспилотной атаки
- «Раздавленная Франция!»: Мбаппе вслед за Роналду вылетел с ЧМ-2026