Престижная нажива: Кто выиграет от санкций ЕС на российскую рыбу
Китай в случае запрета ЕС на рыбу из РФ будет диктовать цены, перепродавать продукцию с выгодой для себя, заявили НСН в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Возможное введение европейского эмбарго на поставки рыбы из России ударит в первую очередь по добытчикам трески и минтая. Это заставит их еще интенсивнее переориентироваться на другие рынки. Об этом в комментарии НСН заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Страны Евросоюза отказались от введения эмбарго на российскую рыбу в новом пакете санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас объяснила такое решение геополитическим значением данной продукции. «Рыба — это реально то, что осложняет все важные процессы», — отметила Каллас. Она также подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств ЕС не смогли согласовать 21 пакет санкций против России.
«До сих пор поставки в Европу не были закрыты. Запрет был только по отдельным позициям, например, по крабам, икре. А так, треска, пикша, минтай, все это можно было поставлять в Европу. Закрыто у нас. Мы сами ввели запрет на импорт рыбы из Европы и недружественных стран еще с 2014 года. А они не закрывали рынок. Возможное эмбарго ударит выборочно. Это будет существенно для тех, кто экспортирует минтай, треску, пикшу, потому что они лишатся рынка сбыта. А те, кто эти виды не ловит, и не поставлял их раньше, не заметят запрета», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, отечественные рыболовы в последние годы активно перестраивали логистические цепочки, в том числе наращивали поставки в страны Юго-Восточной Азии.
«Крупнейшим покупателем нашей рыбы выступает Китай. Сам он потом эту продукцию перепродаёт в Европу, и все получают свою прибыль. Для российских рыбаков это невыгодно, потому что Китай в случае эмбарго ЕС будет диктовать цены свои, сильно снижать стоимость. Африка еще осталась, туда что-то можно продать. Но там совсем дешевый рыбный рынок, потому что денег нет. Европа - это самый престижный рынок в мире», - заключил Александр Фомин.
По данным Евростата, экспорт рыбы из России в ЕС за первый квартал 2026 года снизился год к году на 8% в весе и на 5% в денежном выражении - до 47 тысяч тонн на сумму 205 млн долларов. В 2025 году Россия поставила в Европу 210 тысяч тонн рыбы и аквакультур на 830 млн евро, что на 5% больше, чем в 2024.
По данным Главного таможенного управления Китая, в январе – мае 2026 года Россия поставила в КНР 39,13 тыс. тонн мороженой трески стоимостью 314,315 млн долларов. Объём поставок год к году вырос на 35,4%, а стоимость — на 103,2%.
Ранее основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заведения общепита подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать.
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