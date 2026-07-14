«До сих пор поставки в Европу не были закрыты. Запрет был только по отдельным позициям, например, по крабам, икре. А так, треска, пикша, минтай, все это можно было поставлять в Европу. Закрыто у нас. Мы сами ввели запрет на импорт рыбы из Европы и недружественных стран еще с 2014 года. А они не закрывали рынок. Возможное эмбарго ударит выборочно. Это будет существенно для тех, кто экспортирует минтай, треску, пикшу, потому что они лишатся рынка сбыта. А те, кто эти виды не ловит, и не поставлял их раньше, не заметят запрета», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, отечественные рыболовы в последние годы активно перестраивали логистические цепочки, в том числе наращивали поставки в страны Юго-Восточной Азии.

«Крупнейшим покупателем нашей рыбы выступает Китай. Сам он потом эту продукцию перепродаёт в Европу, и все получают свою прибыль. Для российских рыбаков это невыгодно, потому что Китай в случае эмбарго ЕС будет диктовать цены свои, сильно снижать стоимость. Африка еще осталась, туда что-то можно продать. Но там совсем дешевый рыбный рынок, потому что денег нет. Европа - это самый престижный рынок в мире», - заключил Александр Фомин.