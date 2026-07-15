Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой
«Коалиция желающих» по Украине напоминает библейские Содом и Гоморру, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире радиостанции Sputnik.
По словам Захаровой, название коалиции «диковатое».
«Мне это напоминает Содом и Гоморру. Содом и Гоморра - это расчеловечивание, жители города буквально озверели», - отметила представитель МИД.
Дипломат указала на наличие «самого желания», а не стремления к миру и безопасности. Захарова добавила что «обезумевшее общество» воспринимает любого, кто приходит с миром, в качестве потенциальной жертвы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны, пишет Ura.ru.
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