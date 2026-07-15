Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой

Российские военные продолжили нанесение ударов по украинским портам Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали минувшей ночью На продуктах появится информация о содержании в них сахара и соли Площадь Каспийского моря за 30 лет сократилась почти на 7,4% Экипаж космического корабля «Союз МС-29» перешел на Международную космическую станцию