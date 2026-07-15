Законопроект США предусматривает меры против пяти крупнейших покупателей нефти и газа РФ
Новая версия проекта закона об усилении американских санкций против России предусматривает пошлины до 100% для пяти крупнейших покупателей нефти и природного газа из России, сообщает Reuters со ссылкой на помощников сенаторов США.
Пятью крупнейшими покупателями российского сырья являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а крупнейшими импортерами природного газа — Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Кроме того, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% российского экспорта природного газа и предпринимающих значительные шаги по сокращению этого импорта, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.
В новой редакции проект включает положение, позволяющее лидеру США Дональду Трампу отменить санкции, если он сочтет это отвечающим национальным интересам США.
Ранее стало известно, что Трамп поддержит законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин против стран, закупающих российскую нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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