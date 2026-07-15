Российские тхэквондистки выиграли серебро командного Кубка мира

Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебряные медали на командном Кубке мира, проходящем в Республике Корея.

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В финале российские спортсменки уступили соперницам из Марокко. В состав сборной России входили Маргарита Агрофенина, Юлия Кудрявцева, Алиса Сошникова, Мария Федера.

Ранее сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете третьего этапа Кубка мира в Китае, получив три медали высшей пробы.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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