Российские тхэквондистки выиграли серебро командного Кубка мира
15 июля 202610:55
Юлия Савченко
Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебряные медали на командном Кубке мира, проходящем в Республике Корея.
В финале российские спортсменки уступили соперницам из Марокко. В состав сборной России входили Маргарита Агрофенина, Юлия Кудрявцева, Алиса Сошникова, Мария Федера.
Ранее сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете третьего этапа Кубка мира в Китае, получив три медали высшей пробы.
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