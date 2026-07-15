В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии

По данным силовиков, преступление готовил гражданин России. По указанию куратора он изъял самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного схрона для совершения диверсионно-террористического акта на нефтяном предприятии в городе Нягань. Агента задержали при попытке скрыться в районе расположения схрона.

Правоохранители установили, что подозреваемый через интернет-мессенджер установил контакт с украинскими спецслужбами. Злоумышленник передавал данные об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ предотвратила атаку дронов на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье, напоминает Ura.ru.

