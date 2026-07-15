В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии
ФСБ в Тюменской области предотвратила теракт, планировавшийся на предприятии нефтяной промышленности в Югре по заданию спецслужб Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным силовиков, преступление готовил гражданин России. По указанию куратора он изъял самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного схрона для совершения диверсионно-террористического акта на нефтяном предприятии в городе Нягань. Агента задержали при попытке скрыться в районе расположения схрона.
Правоохранители установили, что подозреваемый через интернет-мессенджер установил контакт с украинскими спецслужбами. Злоумышленник передавал данные об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.
Ранее ФСБ предотвратила атаку дронов на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье, напоминает Ura.ru.
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