В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии

ФСБ в Тюменской области предотвратила теракт, планировавшийся на предприятии нефтяной промышленности в Югре по заданию спецслужб Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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По данным силовиков, преступление готовил гражданин России. По указанию куратора он изъял самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного схрона для совершения диверсионно-террористического акта на нефтяном предприятии в городе Нягань. Агента задержали при попытке скрыться в районе расположения схрона.

Правоохранители установили, что подозреваемый через интернет-мессенджер установил контакт с украинскими спецслужбами. Злоумышленник передавал данные об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ предотвратила атаку дронов на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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