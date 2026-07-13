Рептиолиды и «адские санкции»: Чем запомнился в России американский сенатор Грэм
Трамп указал на воинственность Грэма, СМИ пишут о его восторге перед смертью, а в России вспоминают слова сенатора о «смерти русских» и теорию Медведева о мумиях инопланетян.
Одним из самых резонансных политических событий выходных стала внезапная смерть американского сенатора-«ястреба» Линдси Грэма, внесённого в России в перечень террористов и экстремистов. Ярый русофоб Грэм накануне кончины в очередной раз побывал на Украине и говорил, что не может умереть, пока не введут «адские санкции» против РФ.
УКРАИНА И «АДСКИЕ САНКЦИИ»: ВОСТОРГ И СМЕРТЬ
Сообщения о смерти 71-летнего сенатора-республиканца Линдси Грэма пришли вечером 11 июля. По предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем. При этом отмечается, что в день смерти Грэм вернулся из Киева, где встречался с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, сенатор, в отличие от него самого, не хотел завершения конфликта на Украине.
«Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он сказал: "Я устал, потому что это была долгая поездка" (…) Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в том, что касалось этого», – сказал Трамп в интервью CNN.
Со своей стороны, Зеленский сообщил, что дважды встречался с Грэмом на этой неделе. Он назвал сенатора «настоящим защитником свободы», отметив, что тот десять раз приезжал на Украину с начала СВО.
Грэм был известен как соавтор так называемых «адских санкций» в отношении России. Соответствующий законопроект предполагал предполагает введение 500-процентной пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские энергоносители. 10 июля Грэм и соавторы законопроекта сообщили, что достигли по нему договоренностей с администрацией Трампа.
«Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно работать над санкциями против России», - говорил сенатор незадолго до смерти, утверждает издание Axios.
Журналист CBS Маргарет Бреннан заявила, что еще в пятницу Грэм «был в восторге».
«Я общалась с сенатором Грэмом в пятницу по телефону. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом наконец поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти», — написала Бреннан в соцсетях.
Официальной информации по «адским санкциям» от Белого дома еще не было, пори этом сенаторы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь уже заявили, что их введение было бы «данью уважения» Грэму.
«Не может быть более подходящего памятника Линдси, его наследию, и тому, за что он боролся, чем принятие этого законопроекта», - написала Шахин в соцсети X.
«СМЕРТЬ РУССКИХ» И РЕПТИЛОИДЫ
В России не принято плохо говорить о скончавшихся, однако сенатор Грэм позиционировал себя так, что ничего хорошего российские политики о нем явно не скажут. После смерти «ястреба» в РФ вспоминают, как он призывал бойкотировать Олимпиаду-2014 в Сочи и знаменитую фразу о «смерти русских».
В мае 2023 года украинская сторона опубликовала ролик, где сенатор Грэм на встрече с Зеленским говорит в отношении гибели русских на СВО: «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно».
В США поспешили заявить тогда, что это монтаж, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал те слова Грэма «позором для США», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила сенатору записать видео с объяснениями, раз его слова «вырвали из контекста». В июле 2026-го Захарова назвала «политическим фольклором» новые заявления Грэма об антироссийских санкциях.
«Позиция сенатора нам хороша известна, они хорошо известны всему миру, он относится к группе таких заядлых русофобов», - говорил о Грэме в конце июня Песков.
Ну а автор самых ярких перлов о западных политиках, зампред Совбеза Дмитрий Медведев проявил бурную фантазию, придумывая различные характеристики Грэма. Он, в частности, называл сенатора «старым дегенративным русофобом», а также включал Грэма в число «мерзких рептилоидов», попавших в Конгресс после массового «оживления мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США».
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