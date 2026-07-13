УКРАИНА И «АДСКИЕ САНКЦИИ»: ВОСТОРГ И СМЕРТЬ

Сообщения о смерти 71-летнего сенатора-республиканца Линдси Грэма пришли вечером 11 июля. По предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем. При этом отмечается, что в день смерти Грэм вернулся из Киева, где встречался с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, сенатор, в отличие от него самого, не хотел завершения конфликта на Украине.

«Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он сказал: "Я устал, потому что это была долгая поездка" (…) Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в том, что касалось этого», – сказал Трамп в интервью CNN.

Со своей стороны, Зеленский сообщил, что дважды встречался с Грэмом на этой неделе. Он назвал сенатора «настоящим защитником свободы», отметив, что тот десять раз приезжал на Украину с начала СВО.

Грэм был известен как соавтор так называемых «адских санкций» в отношении России. Соответствующий законопроект предполагал предполагает введение 500-процентной пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские энергоносители. 10 июля Грэм и соавторы законопроекта сообщили, что достигли по нему договоренностей с администрацией Трампа.

«Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно работать над санкциями против России», - говорил сенатор незадолго до смерти, утверждает издание Axios.

Журналист CBS Маргарет Бреннан заявила, что еще в пятницу Грэм «был в восторге».

«Я общалась с сенатором Грэмом в пятницу по телефону. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом наконец поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти», — написала Бреннан в соцсетях.

Официальной информации по «адским санкциям» от Белого дома еще не было, пори этом сенаторы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь уже заявили, что их введение было бы «данью уважения» Грэму.

«Не может быть более подходящего памятника Линдси, его наследию, и тому, за что он боролся, чем принятие этого законопроекта», - написала Шахин в соцсети X.