Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь прибыла в Киев. Об этом она сообщила в соцсети Х.
«Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину», - отметила глава ЕК.
По словам Фон дер Ляйен, она объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий Украины и Евросоюза. Кроме того, глава ЕК отметила, что планирует обсудить в Киеве присоединение к ЕС и «приготовления к зиме».
Ранее фон дер Ляйен сообщила о предоставлении Украине первого транша кредита от ЕК — 3,2 млрд евро из 90 млрд, напоминает Ura.ru.
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