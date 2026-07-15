В Свердловской области подтоплены 2,1 тысячи домов и участков

По данным ведомства, на фоне обильных осадков в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 362 частных жилых и 5 дачных домов, 1760 приусадебных участков, два участка автодорог, девять низководных мостов.

«За минувшие сутки от воды освободились 7 жилых домов, 56 приусадебных участков и 1 участок автомобильной дороги. Одновременно с этим в 10 муниципальных образованиях зафиксировано новое подтопление 177 жилых домов и 564... участков», - подчеркнули в МЧС.

Для оказавшихся в изоляции населенных пунктов организовали лодочные переправы. Также специалисты проводят эвакуацию жителей с подтопленных территорий.

Ранее из-за паводка в семи муниципалитетах Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации, пишет Ura.ru.

