В Свердловской области подтоплены 2,1 тысячи домов и участков
Более 2,1 тысячи домов и приусадебных участков подтоплены из-за паводка в Свердловской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, на фоне обильных осадков в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 362 частных жилых и 5 дачных домов, 1760 приусадебных участков, два участка автодорог, девять низководных мостов.
«За минувшие сутки от воды освободились 7 жилых домов, 56 приусадебных участков и 1 участок автомобильной дороги. Одновременно с этим в 10 муниципальных образованиях зафиксировано новое подтопление 177 жилых домов и 564... участков», - подчеркнули в МЧС.
Для оказавшихся в изоляции населенных пунктов организовали лодочные переправы. Также специалисты проводят эвакуацию жителей с подтопленных территорий.
Ранее из-за паводка в семи муниципалитетах Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации, пишет Ura.ru.
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