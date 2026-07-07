ПРОЩАНИЕ С РОНАЛДУ: «НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

Одна из главных интриг ЧМ-2026, проходящего в США, Мексике и Канаде, была в том, сумеет ли 41-летний Криштиану Роналду стать чемпионом мира. Сборную Португалии причисляли к числу фаворитов турнира, однако уже на стадии 1/8 финала она попала на другого фаворита, Испанию. Таким образом, фанатам в любом случае пришлось бы попрощаться с одной из самых медийных фигур ЧМ – либо с Роналду, либо с 18-летней испанской звездой Ламином Ямалем.

В России к этому матчу было приковано повышенное внимание. Внушительные армии болельщиков «Реала» и «Барселоны» объединились вечером 6 июля под флагом Испании, а за Роналду и португальцев пришли болеть не только девушки, свидетельствует специальный корреспондент НСН.

Посмотреть матч Испании с Португалией в летнем кинотеатре в самом сердце Москвы, на модной «Стрелке» пришли более 800 человек. Свободных мест не было, многим пришлось стоять в проходах и у сцены, при этом крики в поддержку Португалии были ненамного тише испанских. Сама же игра несколько разочаровала поклонников зрелищного футбола. Сборная Испании до игры с Португалией в четырех матчах ЧМ не пропустила ни одного гола. Не сумели забить ей и Роналду с компанией.

Криштиану выглядел на фоне партнеров и соперников слишком медленным и за всю игру не показал ничего яркого. У обеих команд было немного голевых моментов, матч катился к ничьей 0:0 и дополнительному времени, однако боявшихся опоздать на метро москвичей спас Микель Мерино, забивший гол уже в добавленное время, на 91-й минуте после красивой комбинации испанцев. У Португалии был шанс отыграться на последних минутах игры, но мяч после опасного удара головой просвистел выше ворот.

Вскоре прозвучал финальный свисток и телекамеры стали искать «плачущего Роналду». Мнения журналистов о слезах Криштиану разделились – одни написали, что он «еле сдерживал слезы», другие утверждали, что слезы все-таки были. Так или иначе Роналду заявил, что это был его последний чемпионат мира. При этом он похвастался, что до него Португалия «не выигрывала ничего».

«Это был мой последний чемпионат мира, да… Но теперь у меня будет время подумать, побыть с семьёй. Жизнь продолжается. Завтра я проснусь в том же настроении, что и сегодня. Я сделал всё, что мог (…) Я выиграл три трофея с Португалией. До Криштиану Португалия не выиграла ничего. Самый большой титул, который я взял с национальной командой, это Евро-2016… Для меня Евро имеет такую же ценность, как чемпионат мира», — скромно заметил главный печальный герой этого вечера.

Таким образом, Португалия вслед за Бразилией и Германией покинула ЧМ-2026. Российские болельщики португальцев после игры нервно курили и сетовали на судьбу, укутанные флагами девушки не лили крокодильих слез и тихо растворились в ночи – Москва попрощалась с Роналду без излишнего драматизма.