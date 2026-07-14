Пока не раскол: Почему ЕС не согласовал новый пакет санкций против России
Некоторые страны Евросоюза не готовы поддержать новые рестрикции, исходя из собственных интересов, но на них оказывают давление, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Некоторые страны Евросоюза не готовы поддерживать новые санкции против России из-за опасений, что это навредит их собственным экономикам. Однако они пока не имеют достаточного веса для полноценного вето, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Страны Евросоюза не смогли прийти к соглашению по 21 пакету антироссийских санкций, объявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Участники объединения также решили не включать в новый ограничительный пакет запрет на импорт рыбы из России из-за геополитического значения данной продукции.
«Мы уже дошли до такой стадии внутри Европейского Союза, когда есть меньшинство - три страны, иногда четыре, пять, которые выступают против дальнейших санкций в тех областях, которые напрямую затрагивают их экономические и социальные интересы. Это в основном южные страны Европы, которые считают, что дальнейшее санкционирование России только приводит к осложнениям для них самих. Северным странам на это наплевать, они считают, что надо и дальше фактически через санкции воевать с Россией, заставить её пойти на переговоры. Таким образом, внутри Европы есть некий раздел мнений, пока еще не раскол, из-за которого и не могут принять 21 пакет санкций», - отметил собеседник НСН.
При этом, ведущие страны ЕС находят обходные пути для продавливания нужного им решения.
«Германия, Франция находят разные лазейки вместе с брюссельской бюрократией в законодательстве ЕС, которые могут позволить принимать такие решения не общим консенсусом, а простым большинством голосов. Так, в нефтяных вопросах уже принимаются какие-то решения, в которых не участвуют определенные страны ЕС», - пояснил эксперт.
Кроме того, по его словам, к несогласным применяют экономические и политические рычаги давления.
«Евросоюз так построен, что целый ряд стран нуждаются в получении средств из бюджета объединения, за исключением, может, Германии, которая сама в этот общий котёл все деньги и платит. Поэтому, на них очень большие возможности есть нажать. Кроме того, тут действует моральная составляющая. Все средства массовой информации пытаются сразу разрушить имидж той страны, которая отказывается поддерживать санкции. Возникает колоссальный ущерб для её репутации внутри Европы, и в плане инвестиций также. Поэтому многие страны просто не хотят в такую ситуацию попадать», - заключил Александр Рар.
По данным Bloomberg, основными предметами разногласий при обсуждении новых санкций стали ограничения на поставки российского сжиженного природного газа и меры, связанные с австрийским Raiffeisen Bank.
Странам ЕС также не удалось достичь соглашения по одному из центральных элементов пакета — заморозке потолка цен на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель. Еврокомиссия предлагает включить в 21 пакет ограничения против энергетического сектора, финансовых услуг, криптовалютной торговли и впервые – против российского рыбного промысла.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин, возможное введение европейского эмбарго на российскую рыбу больше всего выгодно Китаю. Он сможет диктовать свои цены поставщикам из РФ, а потом перепродавать переработанную продукцию Европе.
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