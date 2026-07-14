Некоторые страны Евросоюза не готовы поддерживать новые санкции против России из-за опасений, что это навредит их собственным экономикам. Однако они пока не имеют достаточного веса для полноценного вето, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Страны Евросоюза не смогли прийти к соглашению по 21 пакету антироссийских санкций, объявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Участники объединения также решили не включать в новый ограничительный пакет запрет на импорт рыбы из России из-за геополитического значения данной продукции.

«Мы уже дошли до такой стадии внутри Европейского Союза, когда есть меньшинство - три страны, иногда четыре, пять, которые выступают против дальнейших санкций в тех областях, которые напрямую затрагивают их экономические и социальные интересы. Это в основном южные страны Европы, которые считают, что дальнейшее санкционирование России только приводит к осложнениям для них самих. Северным странам на это наплевать, они считают, что надо и дальше фактически через санкции воевать с Россией, заставить её пойти на переговоры. Таким образом, внутри Европы есть некий раздел мнений, пока еще не раскол, из-за которого и не могут принять 21 пакет санкций», - отметил собеседник НСН.