ФАС возбудила антимонопольное дело против «Русала»

Ранее ФАС выдала «Русалу» предупреждение, согласно которому организации следовало изменить условия по договорам из-за завышения цен внутри России, пишет Ura.ru.

«Компания не исполнила предупреждение службы… В связи с этим ФАС России возбудила... антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам», - подчеркнули в службе.

При подтверждении нарушения на «Русал» могут наложить оборотный штраф.

