ФАС возбудила антимонопольное дело против «Русала»

Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело против компании «Русал», не исполнившей предупреждение о необходимости изменить условия договоров на поставки алюминия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее ФАС выдала «Русалу» предупреждение, согласно которому организации следовало изменить условия по договорам из-за завышения цен внутри России, пишет Ura.ru.

«Компания не исполнила предупреждение службы… В связи с этим ФАС России возбудила... антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам», - подчеркнули в службе.

При подтверждении нарушения на «Русал» могут наложить оборотный штраф.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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