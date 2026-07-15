В Иране при новой эскалации с США пострадали 260 человек

«Во время новой волны военной эскалации против нашей страны к настоящему моменту более 260 человек получили ранения», - указал он.

Как отметил Керманпур, в числе пострадавших шестеро в возрасте менее 18 лет.

Ранее военные США по распоряжению президента страны Дональда Трампа начали наносить новые удары по Ирану, пишет Ura.ru. По данным Центрального командования американских Вооруженных сил, республику атаковали три ночи подряд, накануне ударам подверглись военные объекты в шести городах.

