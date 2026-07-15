В 2025 году средний чек в интернет-торговле составил около 1,6 тысячи рублей на 5% меньше, чем годом ранее, сообщил Ura.ru гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. По словам эксперта, показатель снижается десятый год подряд. Кременсков подчеркнул, что покупатели сегодня чаще стремятся сэкономить.

«Такая ситуация действительно наблюдается. Россияне стали приобретать товары более осознанно. Выбор сегодня достаточно большой, при этом покупатели стараются экономить. Думаю, это стабилизация рынка после бума. У каждого покупателя разное поведение, сложно выделить общую тенденцию. По нашей информации, количество покупок снижается соразмерно среднему чеку. Этому способствует внутренняя экономическая ситуация. Покупатели стремятся сэкономить, в чем-то сократить расходы и приобретать меньше товаров», - сказал он.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков сообщил НСН, что товары в онлайн-магазинах чаще всего дороже из-за того, что в их стоимость заложены таможенные налоги.

