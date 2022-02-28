Кредит для камикадзе: Ипотеку в России сравнили с самоубийством
После решения ЦБ удвоить ключевую ставку проценты по ипотеке достигнут 23-25% годовых, заявила НСН специалист по недвижимости Ирина Радченко.
Из-за повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 20% взять ипотеку на сегодняшний день равносильно «самоубийству», по таким ставкам в России абсолютно не будет спроса, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. При этом российские банки, в частности Сбер и ВТБ, подчеркивают, что не будут менять ставки по уже выданным населению кредитам, в том числе ипотечным.
«Ипотека не исчезнет, ее никто не запретит. Но когда ключевая ставка 20%, то желание брать под 23-25% ипотеку на 15-20 лет равносильно самоубийству. Не думаю, что у нас есть такие камикадзе. По этим ставкам просто не будет спроса», - сказала Радченко.
По ее словам, на покупку жилья в отдельных городах России есть локальный ажиотаж, однако скоро наступит стагнация.
«Какое-то еще время будет поддерживаться спрос, а потом будет стагнация. Никому не интересно, какие проблемы у застройщиков, сколько стоят их материалы и так далее. Дорожает на сегодняшний день не только ипотека, но и проектное финансирование», - отметила Радченко.
Риелтор также подчеркнула, что россияне, которые ждут своих новостроек, не столкнутся с задержкой в сдаче объектов. По ее словам, кредитовать застройщиков будут банки.
«Из-за того, что мы перешли в 2019 году на проектное финансирование, банки будут кредитовать застройщиков в ожидании лучших времен, пока у покупателей созреет возможность для покупки. Если у покупателей нет денег платить, опять же, никого не волнует, что у застройщиков какие-то трудности. Пусть поднимают и сидят с этими поднятыми ценами», - резюмировала Радченко.
Ранее Банк России объяснил, что повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения. Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что повышение ключевой ставки более, чем в два раза, вызовет панику, обрушит рубль, а также приведет к росту цен и удорожанию кредитов.
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