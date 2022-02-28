Кредит для камикадзе: Ипотеку в России сравнили с самоубийством

Риелтор также подчеркнула, что россияне, которые ждут своих новостроек, не столкнутся с задержкой в сдаче объектов. По ее словам, кредитовать застройщиков будут банки.

«Из-за того, что мы перешли в 2019 году на проектное финансирование, банки будут кредитовать застройщиков в ожидании лучших времен, пока у покупателей созреет возможность для покупки. Если у покупателей нет денег платить, опять же, никого не волнует, что у застройщиков какие-то трудности. Пусть поднимают и сидят с этими поднятыми ценами», - резюмировала Радченко.

Ранее Банк России объяснил, что повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения. Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что повышение ключевой ставки более, чем в два раза, вызовет панику, обрушит рубль, а также приведет к росту цен и удорожанию кредитов.

