Число погибших при стрельбе в польском Кракове увеличилось до пяти

Число погибших в результате стрельбы на Главном рынке польского Кракова возросло до пяти человек. Об этом сообщает полиция Малопольского воеводства в соцсети X.

Два человека погибли и 10 ранены при стрельбе в польском Кракове

В ведомстве уточнили, что в ходе инцидента также получили ранения несколько человек, включая двух сотрудников полиции.

В полиции отметили, что в ходе спецоперации нападавший получил огнестрельные ранения и в настоящее время доставлен в больницу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что два человека погибли и 10 получили ранения при стрельбе в центре польского Кракова.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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