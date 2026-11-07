Число погибших при стрельбе в польском Кракове увеличилось до пяти

В ведомстве уточнили, что в ходе инцидента также получили ранения несколько человек, включая двух сотрудников полиции.

В полиции отметили, что в ходе спецоперации нападавший получил огнестрельные ранения и в настоящее время доставлен в больницу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что два человека погибли и 10 получили ранения при стрельбе в центре польского Кракова.

