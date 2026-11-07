Число погибших при стрельбе в польском Кракове увеличилось до пяти
Число погибших в результате стрельбы на Главном рынке польского Кракова возросло до пяти человек. Об этом сообщает полиция Малопольского воеводства в соцсети X.
В ведомстве уточнили, что в ходе инцидента также получили ранения несколько человек, включая двух сотрудников полиции.
В полиции отметили, что в ходе спецоперации нападавший получил огнестрельные ранения и в настоящее время доставлен в больницу.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что два человека погибли и 10 получили ранения при стрельбе в центре польского Кракова.
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