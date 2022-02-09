«Ложка дегтя»: Риелторы обвинили пандемию в подорожании строительства домов

Ранее в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) сообщили, что в 2021 году в России было расторгнуто 26% государственных контрактов в сфере строительства на общую сумму более одного триллиона рублей. Основной причиной этого называют серьезное подорожание строительных материалов. По словам Радченко, это касается не только госконтрактов, так как себестоимость строительства выросла почти в два раза.

«На увеличение стоимости стройматериалов влияет несколько факторов. Первое – массовый спрос во всем мире на дерево и металл. Пандемия во многих странах показала, что лучше жить на природе, поэтому произошел бум строительства загородных домов. Естественно наши производители стройматериалов воспользовались конъектурой и в два раза подняли цены, в том числе для участников внутреннего рынка. Вторая причина - в марте 2020 года произошла мощная девальвация рубля на 20%, поэтому импортные комплектующие тоже подорожали, так как обесценился рубль. К тому же, инфляция выросла в два раза и, к сожалению, продолжает бить рекорды», - отметила она.

Специалист по ипотеке также считает, что на подорожание строительства в России повлиял отток иностранной рабочей силы.