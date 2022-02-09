«Ложка дегтя»: Риелторы обвинили пандемию в подорожании строительства домов
Специалисты по недвижимости Ирина Радченко и Константин Апрелев объяснили причины роста цен на строительство.
В подорожании строительства в России виноваты пандемия, высокая девальвация рубля и сокращение иностранной рабочей силы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) сообщили, что в 2021 году в России было расторгнуто 26% государственных контрактов в сфере строительства на общую сумму более одного триллиона рублей. Основной причиной этого называют серьезное подорожание строительных материалов. По словам Радченко, это касается не только госконтрактов, так как себестоимость строительства выросла почти в два раза.
«На увеличение стоимости стройматериалов влияет несколько факторов. Первое – массовый спрос во всем мире на дерево и металл. Пандемия во многих странах показала, что лучше жить на природе, поэтому произошел бум строительства загородных домов. Естественно наши производители стройматериалов воспользовались конъектурой и в два раза подняли цены, в том числе для участников внутреннего рынка. Вторая причина - в марте 2020 года произошла мощная девальвация рубля на 20%, поэтому импортные комплектующие тоже подорожали, так как обесценился рубль. К тому же, инфляция выросла в два раза и, к сожалению, продолжает бить рекорды», - отметила она.
Специалист по ипотеке также считает, что на подорожание строительства в России повлиял отток иностранной рабочей силы.
«Ложка дегтя в этой бочке в том, что подорожала и рабочая сила, потому что гастарбайтеры, которые раньше работали на стройках в России, уехали домой. Но они не спешат возвращаться опять же из-за девальвации рубля. В их странах валюта так мощно не девальвировала, поэтому им это просто не выгодно. Они и так мало получали, а сейчас их труд в переводе на местные валюты подешевел на 20%. Теперь они ищут себе Турцию и Европу», - объяснила она.
При этом, по ее словам, сложившаяся ситуация не влияет на ввод в эксплуатацию новых объектов.
«К счастью, сроки строительства не особо сдвигаются. 2021 год был рекордным по количеству введенных квадратных метров: 90 миллионов – впервые в постсоветской истории России. А увеличение госконтрактов грозит застройщикам разорением», - отметила Радченко.
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что стройматериалы подорожали не только в России, но и в мире.
«Рост цен на стройматериалы в России – это обратная сторона увеличения стоимости на международном уровне. Если комплектующие, использующиеся при их производстве, обходятся дороже, то себестоимость в любом случае растет. На международном рынке металлы также очень сильно выросли в цене. Никуда не денешься, невозможно же продавать материалы себе в убыток. ФАС никак не могла повлиять на сложившуюся ситуацию, так как происходит инфляционный рост. Национальная валюта обесценилась на 30% - понятно, что в этом случае реальная стоимость материалов точно вырастет», - заключил риелтор.
Ранее руководитель российского офиса британского агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что распространение льготной ипотеки на вторичное жилье в маленьких городах может спасти их от отъезда молодежи.
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