«Сумасшедшая инфляция»: Россиянам предрекли серьезный рост ипотечных ставок до августа
В ближайшие полгода россиян ждет серьезный рост ипотечных ставок, абсолютно все банки увеличат цены из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 9,5%, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сбербанк 18 февраля повысил ставки по ипотеке на готовое жилье и новостройки на 1 процентный пункт до 11,3%. В банке отметили, что ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений.
«Этот тренд, который сейчас задал Центробанк повышением ключевой ставки сразу до 9,5%, говорит о том, что абсолютно все банки в ближайшее время будут пересматривать свои продуктовые линейки по кредитам. Подорожает не только ипотека, но и автокредиты и проектное финансирование. Есть формула: ключевая ставка плюс 2%. Это среднерыночная стоимость кредита. Соответственно 11,5% - это сейчас рыночная ставка. Центробанк, скорее всего, опять будет повышать ключевую ставку, потому что инфляция сумасшедшая. В ближайшие полгода нас ждет достаточно серьезный рост ипотечных ставок. Негативное влияние это окажет и на девелоперов, потому что спрос упадет», - сказала Радченко.
По ее словам, доступность жилья в России будет уменьшаться и дальше. Радченко подчеркнула, что есть надежда на то, что слабость рубля будет поддерживать спрос на недвижимость.
«Доступность жилья уменьшится. Она уже уменьшилась на четверть по сравнению с доковидным периодом 2019 года. В 2019 году если бы люди купили квартиру, то, условно, выплатили бы ипотеку за 15 лет. Сейчас люди будут платить на 5 лет дольше. К сожалению, есть еще два черных лебедя, которые летают над российской экономикой. Это инфляция с ключевой ставкой и катастрофическое падение рубля. Люди, у которых есть определенные накопления, очень нервничают и пытаются вложиться в товар. Слабость рубля может какое-то время еще поддерживать спрос на недвижимость, но тоже небеспредельно», - резюмировала Радченко.
Совет директоров Банка России на заседании 11 февраля повысил ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. Повышение стало восьмым подряд с марта 2021 года. Как отмечал финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с НСН, денежная политика Центробанка является вредительством и не несет жителям России ничего хорошего.
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