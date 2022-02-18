«Сумасшедшая инфляция»: Россиянам предрекли серьезный рост ипотечных ставок до августа

По ее словам, доступность жилья в России будет уменьшаться и дальше. Радченко подчеркнула, что есть надежда на то, что слабость рубля будет поддерживать спрос на недвижимость.

«Доступность жилья уменьшится. Она уже уменьшилась на четверть по сравнению с доковидным периодом 2019 года. В 2019 году если бы люди купили квартиру, то, условно, выплатили бы ипотеку за 15 лет. Сейчас люди будут платить на 5 лет дольше. К сожалению, есть еще два черных лебедя, которые летают над российской экономикой. Это инфляция с ключевой ставкой и катастрофическое падение рубля. Люди, у которых есть определенные накопления, очень нервничают и пытаются вложиться в товар. Слабость рубля может какое-то время еще поддерживать спрос на недвижимость, но тоже небеспредельно», - резюмировала Радченко.

Совет директоров Банка России на заседании 11 февраля повысил ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. Повышение стало восьмым подряд с марта 2021 года. Как отмечал финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с НСН, денежная политика Центробанка является вредительством и не несет жителям России ничего хорошего.

