Банки в России решили не поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке

Ранее регулятор повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. В ЦБ отметили, что это позволит компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Как отметили в Сбербанке, кредитная организация не вводит никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам. В свою очередь, ВТБ сообщил, что условия по ранее выданным кредитам, в том числе ипотечным, сохраняются так, как они прописаны в договорах. Банк подчеркнул, что этого требует законодательство.

Кроме того, Альфа-банк и Райффайзенбанк также заявили, что не планируют менять ставки по ранее выданным кредитам и ипотеке.

