Банки в России решили не поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке
Российские банки не планируют менять ставки по уже выданным кредитам на фоне повышения ключевой ставки Центробанка, передает ТАСС.
Ранее регулятор повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. В ЦБ отметили, что это позволит компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
Как отметили в Сбербанке, кредитная организация не вводит никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам. В свою очередь, ВТБ сообщил, что условия по ранее выданным кредитам, в том числе ипотечным, сохраняются так, как они прописаны в договорах. Банк подчеркнул, что этого требует законодательство.
Кроме того, Альфа-банк и Райффайзенбанк также заявили, что не планируют менять ставки по ранее выданным кредитам и ипотеке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru