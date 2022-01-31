«Пусть думают»: Россиянам объяснили, у кого вырастут платежи по ипотеке

Россиянам, которые уже выплачивают ипотеку, не нужно бояться роста платежей, а вот тем, кто готовится взять кредит, лучше еще раз подумать, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в комментарии «Известиям» предположила, что при подорожании жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%.

«Здесь нужно понимать, что если вы уже взяли ипотеку и подписали договор, то банк не меняет процентную ставку, она фиксирована. Если вы уже взяли кредит, то в договоре написано, что ставка может быть поднята только по обоюдному согласию сторон. Если вы не согласны, а вам подняли, в суд придется идти. Но, хочу сказать, за всю историю существования ипотеки в нашей стране, а это уже больше десяти лет, не было случаев, когда банки повышали процентную ставку просто так», - успокоила Радченко.

Она напомнила, что осторожничать нужно лишь тем людям, которые еще не решились на ипотеку, а также тем, кто готов взять ипотечный кредит в иностранной валюте.

«Единственный неприятный момент, он был раньше и сейчас есть – если вы взяли валютную ипотеку. Если вы взяли в долларах, то, соответственно, ваш платеж может увеличиваться ровно настолько, насколько падает рубль. Что касается роста цен, то повысилась процентная ставка, повысилась стоимость квадратного метра, поэтому платеж вырос. А те, кто собирается брать, пусть думают, нужна ли им ипотека, если они будут переплачивать на 30% больше, чем они могли бы делать 10 месяцев назад», - отметила глава академии ипотеки.

Ранее руководитель российского офиса британского агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что распространение льготной ипотеки на вторичное жилье в маленьких городах может спасти их от отъезда молодежи.

