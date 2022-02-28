«Бешеная скупка!»: Делягин раскрыл последствия «африканского» повышения ставки ЦБ

Повышение Банком России ключевой ставки более, чем в два раза, вызовет панику, обрушит рубль, приведет к росту цен и удорожанию кредитов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее в понедельник Центробанк на экстренном заседании повысил ключевую ставку до исторического максимума в 20%. 11 февраля она была повышена до 9,5% годовых.