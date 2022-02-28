«Бешеная скупка!»: Делягин раскрыл последствия «африканского» повышения ставки ЦБ
Подняв ключевую ставку с 9,5% до 20%, Банк России подал сигнал паникёрам и спекулянтам, заявил НСН парламентарий.
Повышение Банком России ключевой ставки более, чем в два раза, вызовет панику, обрушит рубль, приведет к росту цен и удорожанию кредитов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее в понедельник Центробанк на экстренном заседании повысил ключевую ставку до исторического максимума в 20%. 11 февраля она была повышена до 9,5% годовых.
«Это абсолютное безумие, но "мадам Брошкина", которая определяет конъюнктуру России, имеет один ответ на все случаи: она тупо повышает процентную ставку. Мы хорошо помним, к чему это привело в 2014 году и в последующие годы. Повышение процентной ставки является сигналом для всех валютных спекулянтов к новой атаке на рубль. При стабильных обстоятельствах, в условиях сбалансированной экономики с избытком денег, конечно, повышение процентной ставки укрепляет национальную валюту, мы это видим в Штатах. Но в условиях денежного голода, в условиях значительных свободных рублевых денег, которые заперты на спекулятивных рынках, повышение процентной ставки более, чем вдвое, является сигналом к панике и бешеной скупке валюты. Таким образом, это ведет либо к падению курса рубля, либо к ускоренному прожиранию международных резервов, той части, которая еще не заморожена Западом», - сказал Делягин.
По его словам, россиян теперь ждет резкое удорожание кредитов, а «нищие районы» могут получить проблемы с продовольствием.
«Повышение процентной ставки означает резкое удорожание кредитов, а в некоторых сферах - запрещение кредитов. Это очень серьезная дезорганизация строительства и повышение цен в магазинах, потому что все торговые сети и организации сразу заложат процентную ставку в цены, да еще и с лихвой с учетом паники. Но самое главное, что бедные и нищие районы могут остаться без торговли или столкнуться с перебоями в ней просто потому, что "слабеньким" торговым организациям такое повышение ставки может оказаться не по силам», - опасается экономист.
Делягин сравнил происходящее с латиноамериканскими или африканскими экономическими методами.
«Насчет повышения ставки более, чем в два раза, я думаю в каких-то латиноамериканских странах в периоды, когда все рушилось, наверное, какие-то аналоги найти можно. Ну и в Африке, наверное, было когда-то где-то что-то подобное, а вот наше однодневное падение фондового рынка после странного решения о введении войск – это рекорд всех времен и народов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
На фоне повышения ключевой ставки Минфин обязал российских экспортеров с 28 февраля продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников предупреждал «Радиоточку НСН», что потушить «пожар инфляции» методами ЦБ в условиях войны нереально.
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