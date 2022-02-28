Банк России поднял ключевую ставку до 20%
Банк России 28 февраля принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски», - говорится в сообщении.
Кроме того, это позволит поддерживать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.
Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется. По его словам, финансовая система «замрет», а дальше все будет зависеть от сроков окончания спецоперации в отношении Украины.
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