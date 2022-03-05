«За гранью адекватности»: Мариничев объяснил, ждать ли России возвращения Facebook и Twitter
В России может появиться отечественный аналог Twitter, либо аудитории предложат радикально новый ресурс, сказал НСН интернет-омбудсмен.
Регулирование информационного поля в России сейчас происходит нестандартно, «в моменте», поэтому сложно сказать, когда будут разблокированы Facebook и Twitter, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Роскомнадзор накануне заблокировал доступ в РФ к соцсетям Facebook и Twitter. Ранее Facebook ограничил доступ к страницам ряда российских СМИ, также там распространялись фейки о спецоперации на Украине.
«На данный момент все решения о блокировке, ограничениях, уменьшении скорости доступа и претензионная работа, – все это находится за гранью адекватности. Все достаточно сумбурно, хаотично и базируется на факторах, которые носят сиюминутный, «моментный характер», поэтому прогнозировать что-то с возвращением к нормальности достаточно сложно. Сейчас ситуация меняется ежечасно, и информационное поле не регулируется стандартными правилами. Но я надеюсь, что в результате всё, конечно, когда-то вернется на круги своя, и не будет никаких ограничений с точки зрения передачи информации и работоспособности информационных ресурсов», - сказал Мариничев.
Он допустил, что в России может появиться альтернатива Twitter или радикально новый сервис.
«Свято место пусто не бывает. Вполне возможно, появится альтернатива Twitter отечественного производства, которая закроет эту нишу в ближайшем будущем. Может быть, появятся какие-то сервисы, которые будут радикально отличаться с точки зрения управления информацией и взаимодействия с аудиторией. Когда меняется экосистема, изменяются и привычки пользователей. Я бы не сказал, что при уходе чего-то обязательным условием является появление аналога, может появиться совершенно иной сервис и иная привычка у российской аудитории», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Аудитория Facebook в России составляла около 3 млн человек, после блокировки соцсети они могут перебраться в мессенджер Telegram, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, замедление Facebook, произошедшее за несколько дней до блокировки, говорит о готовности Роскомнадзора в любой момент «по кнопочке» остановить доступ к нам зарубежных игроков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
- Песков: Путин не планирует встречаться с иностранным бизнесом
- Кремль счёл «экстраординарной» ситуацию в экономике РФ
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 20 мая прекратила полеты в Египет
- Вице-спикер ГД Толстой высказался о законе о лишении свободы за призывы к участию в незаконных акциях
- Одежда брендов Zara и Bershka перестанет продаваться в России
- В Кремле объяснили необходимость закона о распространении фейков
- Песков предупредил о «перекосе» мировых рынков в случае отказа США от нефти РФ
- В Астраханской области более 110 тысяч человек остались без электричества
- Правительственный самолёт спецотряда «Россия» вылетел в США
- Главы МИД Белоруссии и России обсудили ситуацию в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru