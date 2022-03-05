«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями

Социальная сеть «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями, сообщили в пресс-службе соцсети, передает ТАСС.

Отмечается, что будет анализироваться уровень агрессии комментария, информация будет передана модератору, который и примет дальнейшее решение.

Также отмечается, что будут анализировать изображения на наличие шокирующего содержания и актов насилия.

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Пользователи, которые будут выражать агрессию, временно не смогут комментировать контент социальной сети.

Роскомнадзор накануне заблокировал доступ в РФ к соцсетям Facebook и Twitter. Ранее Facebook ограничил доступ к страницам ряда российских СМИ, также там распространялись фейки о спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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