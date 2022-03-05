Эксперты ожидают роста аудитории Telegram после блокировки Facebook

Аудитория соцсети Facebook в России составляла около 3 млн человек, после решения Роскомнадзора о её блокировке в России пользователи будут искать альтернативные источники общения и информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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По их словам, одним из них может стать мессенджер Telegram.

Как считает Денис Кувиков из SafeNet НТИ, блокировка Facebook была неизбежна из-за информационной политики соцсети по ситуации вокруг Украины. По его словам, большая часть пользователей уходит в мессенджеры Telegram и WhatsApp, в отношении второго, однако, также могут быть введены некоторые ограничения.

Как заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев, блокировка Facebook может привести к «информационной растерянности людей».

5 марта Роскомнадзор объявил о решении заблокировать доступ к социальной сети Facebook (Meta) на территории России. Ведомство назвало это решение ответом на ограничение доступа к российским СМИ.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МессенджерыСоцсетиFacebookTelegram
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