Эксперты ожидают роста аудитории Telegram после блокировки Facebook

По их словам, одним из них может стать мессенджер Telegram.

Как считает Денис Кувиков из SafeNet НТИ, блокировка Facebook была неизбежна из-за информационной политики соцсети по ситуации вокруг Украины. По его словам, большая часть пользователей уходит в мессенджеры Telegram и WhatsApp, в отношении второго, однако, также могут быть введены некоторые ограничения.

Как заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев, блокировка Facebook может привести к «информационной растерянности людей».

5 марта Роскомнадзор объявил о решении заблокировать доступ к социальной сети Facebook (Meta) на территории России. Ведомство назвало это решение ответом на ограничение доступа к российским СМИ.

